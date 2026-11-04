NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Photronics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13.79 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Photronics-Aktie investiert hat, hat nun 72.516 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’030.46 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 03.11.2026 auf 28.00 USD belief. Mit einer Performance von +103.05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Photronics belief sich jüngst auf 1.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch