NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PetMed Express-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die PetMed Express-Aktie bei 30.41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.288 PetMed Express-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.09 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 13.11.2026 auf 0.94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96.91 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von PetMed Express belief sich jüngst auf 20.87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch