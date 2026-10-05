NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PetMed Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.168 PetMed Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PetMed Express-Aktie auf 1.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.09 Prozent.

Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch