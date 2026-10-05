PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PetMed Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.168 PetMed Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PetMed Express-Aktie auf 1.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.09 Prozent.
Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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