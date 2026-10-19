PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in PetMed Express eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 27.24 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das PetMed Express-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367.107 PetMed Express-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 433.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.18 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95.67 Prozent verringert.
Der Marktwert von PetMed Express betrug jüngst 25.58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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