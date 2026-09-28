NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das PetMed Express-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Anteile betrug an diesem Tag 20.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 487.567 PetMed Express-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 745.98 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 25.09.2026 auf 1.53 USD belief. Mit einer Performance von -92.54 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte PetMed Express einen Börsenwert von 33.12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch