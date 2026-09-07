PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurden PetMed Express-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.05 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PetMed Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3’278.689 PetMed Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (1.81 USD), wäre das Investment nun 5’934.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 39.28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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