NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden PetMed Express-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.05 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PetMed Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3’278.689 PetMed Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (1.81 USD), wäre das Investment nun 5’934.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 39.28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch