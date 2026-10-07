Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment verdienen können.
Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 533.981 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’511.17 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 06.10.2026 auf 44.03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 135.11 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 237.12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer -- SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.