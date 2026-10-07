NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren verdient

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 533.981 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’511.17 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 06.10.2026 auf 44.03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 135.11 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 237.12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch