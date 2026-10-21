Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.
Am 21.10.2023 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21.73 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 46.019 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’003.22 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 20.10.2026 auf 43.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 100.32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Peoples Bancorp of North Carolina einen Börsenwert von 239.87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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