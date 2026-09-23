Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.55 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.640 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (43.85 USD), wäre das Investment nun 203.48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 103.48 Prozent gesteigert.
Peoples Bancorp of North Carolina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 237.31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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