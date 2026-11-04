NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.64 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.366 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233.25 USD wert. Damit wäre die Investition 133.25 Prozent mehr wert.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 243.21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch