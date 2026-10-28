NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile betrug an diesem Tag 28.08 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 356.125 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 43.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’573.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.73 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina bezifferte sich zuletzt auf 239.15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch