Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage?
|
19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.130 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 45.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’544.37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.44 Prozent angewachsen.
Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 244.86 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.