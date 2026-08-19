NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.130 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 45.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’544.37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.44 Prozent angewachsen.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 244.86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch