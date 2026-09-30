Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier statt. Diesen Tag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 28.39 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.224 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 1’533.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.40 Prozent gesteigert.
Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 235.81 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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