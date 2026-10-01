Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Pegasystems-Performance
|
01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Pegasystems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Pegasystems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Pegasystems-Aktie an diesem Tag bei 57.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.528 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 583.35 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 30.09.2026 auf 33.28 USD belief. Mit einer Performance von -41.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
14.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)