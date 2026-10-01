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Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035

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Pegasystems-Performance 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Pegasystems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Pegasystems
28.08 CHF 0.25%
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Die Pegasystems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Pegasystems-Aktie an diesem Tag bei 57.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.528 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 583.35 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 30.09.2026 auf 33.28 USD belief. Mit einer Performance von -41.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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