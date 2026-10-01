NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet

Die Pegasystems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Pegasystems-Aktie an diesem Tag bei 57.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.528 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 583.35 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 30.09.2026 auf 33.28 USD belief. Mit einer Performance von -41.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch