NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 08.10.2023 wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 456.830 Pegasystems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’692.10 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 07.10.2026 auf 34.35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56.92 Prozent.

Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch