Heute vor 10 Jahren wurde das Pegasystems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 17.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 559.441 Pegasystems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’145.45 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 18.11.2026 auf 28.86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 61.45 Prozent.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch