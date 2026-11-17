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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.45 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 328.407 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (35.15 USD), wäre die Investition nun 11’543.51 USD wert. Damit wäre die Investition 15.44 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von PDF Solutions bezifferte sich zuletzt auf 1.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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