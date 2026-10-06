PDF Solutions Aktie 1153873 / US6932821050
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen PDF Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
PDF Solutions-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 18.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 544.070 PDF Solutions-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 56.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30’511.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +205.11 Prozent.
Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 2.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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