NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das PDF Solutions-Papier an diesem Tag bei 19.02 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 525.762 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’236.59 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 03.08.2026 auf 48.00 USD belief. Damit wäre die Investition um 152.37 Prozent gestiegen.

Am Markt war PDF Solutions jüngst 1.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch