NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 5 Jahren verdient

PC Connection-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.35 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.051 PC Connection-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’906.50 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 17.09.2026 auf 86.46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90.65 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PC Connection eine Marktkapitalisierung von 2.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch