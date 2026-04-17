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PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007

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PC Connection-Investment 17.04.2026 16:02:37

NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

PC Connection
65.09 USD 1.78%
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Heute vor 1 Jahr wurden PC Connection-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PC Connection-Papier bei 60.09 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.664 PC Connection-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.42 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 16.04.2026 auf 63.95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.42 Prozent erhöht.

Insgesamt war PC Connection zuletzt 1.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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