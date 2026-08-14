NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 14.08.2023 wurden PC Connection-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51.41 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194.515 PC Connection-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 80.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’749.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57.50 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 2.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch