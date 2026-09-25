NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

PC Connection-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25.61 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 390.472 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 89.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 34’759.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 247.60 Prozent zugenommen.

PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch