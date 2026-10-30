NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die PC Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PC Connection-Papier an diesem Tag 59.96 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.678 PC Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 85.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’427.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 2.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch