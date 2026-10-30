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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die PC Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PC Connection-Papier an diesem Tag 59.96 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.678 PC Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 85.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’427.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.80 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 2.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PC Connection Inc.
Analysen zu PC Connection Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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