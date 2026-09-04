Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’411 0.1%  SPI 20’233 0.0%  Dow 53’303 -0.7%  DAX 26’059 0.2%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’398 0.2%  Gold 4’441 -0.8%  Bitcoin 64’270 -2.0%  Dollar 0.8097 0.3%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Suche...
Plus500 Depot

PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

PC Connection-Investition im Blick 04.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

PC Connection
83.16 USD -0.36%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 66.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 150.716 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen PC Connection-Anteile wären am 03.09.2026 12’589.30 USD wert, da der Schlussstand 83.53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.89 Prozent gesteigert.

PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PC Connection Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten