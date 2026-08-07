PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.639 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen PC Connection-Anteile wären am 06.08.2026 1’440.93 USD wert, da der Schlussstand 86.60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.09 Prozent gesteigert.
PC Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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