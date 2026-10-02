PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61.72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PC Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.620 PC Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 92.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49.98 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von PC Connection belief sich zuletzt auf 2.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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