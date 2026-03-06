PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007
06.03.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 06.03.2021 wurde die PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.201 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (61.68 USD), wäre die Investition nun 135.74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.74 Prozent zugenommen.
Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
