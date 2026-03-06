NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’020 -2.1%  SPI 17’989 -2.0%  Dow 47’166 -1.7%  DAX 23’403 -1.7%  Euro 0.9022 -0.5%  EStoxx50 5’667 -2.0%  Gold 5’131 0.9%  Bitcoin 53’311 -3.6%  Dollar 0.7798 -0.2%  Öl 91.5 8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr bedeutet
Suche...

PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Investition 06.03.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

PC Connection
61.07 USD -1.18%
Kaufen Verkaufen

Am 06.03.2021 wurde die PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.201 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (61.68 USD), wäre die Investition nun 135.74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.74 Prozent zugenommen.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu PC Connection Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten