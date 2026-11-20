Am 20.11.2016 wurde das PC Connection-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26.40 USD wert. Bei einem PC Connection-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.879 PC Connection-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’101.52 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 19.11.2026 auf 81.88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 210.15 Prozent erhöht.

PC Connection wurde am Markt mit 2.09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch