NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114.37 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Paychex-Papiers auf 124.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.19 USD wert. Mit einer Performance von +9.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Paychex zuletzt 44.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch