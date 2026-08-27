Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Paychex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114.37 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Paychex-Papiers auf 124.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.19 USD wert. Mit einer Performance von +9.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Paychex zuletzt 44.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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