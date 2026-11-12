NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Paychex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86.633 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 115.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’994.80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.05 Prozent verkleinert.

Am Markt war Paychex jüngst 41.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch