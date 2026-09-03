Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Paychex-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Paychex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 61.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 16.361 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 2’028.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +102.88 Prozent.
Am Markt war Paychex jüngst 44.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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