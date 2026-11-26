Die Paychex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Paychex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57.98 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.247 Paychex-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’043.64 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 25.11.2026 auf 118.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104.36 Prozent erhöht.

Am Markt war Paychex jüngst 41.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch