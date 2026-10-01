Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Paychex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Paychex-Papier letztlich bei 57.87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 172.801 Paychex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 17’020.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98.50 USD belief. Das entspricht einem Plus von 70.21 Prozent.
Insgesamt war Paychex zuletzt 35.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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