NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 120.48 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 83.001 Paychex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’167.66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1.68 Prozent.

Paychex wurde am Markt mit 42.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch