NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren eingebracht

Paychex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51.71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.934 Paychex-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 173.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 33.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch