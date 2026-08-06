Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.08.2016 wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 59.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.685 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 199.24 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 05.08.2026 auf 118.27 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 99.24 Prozent.
Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 42.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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