Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9308 -0.4%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’191 0.3%  Bitcoin 71’017 0.8%  Dollar 0.8268 -0.5%  Öl 102.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Suche...

Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Patterson-UTI Energy-Investition? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Investoren gebracht.

Patterson-UTI Energy
9.33 CHF 2.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.225 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 78.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10.92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.10 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 4.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten