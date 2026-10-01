Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.225 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 78.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10.92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.10 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 4.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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