Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien verdienen können.
Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 36.53 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 273.748 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 12’354.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.13 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23.54 Prozent.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 663.12 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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