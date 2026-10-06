Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
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|Rentable Park-Ohio-Investition?
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Park-Ohio gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 20.72 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 48.263 Park-Ohio-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 2’305.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 130.50 Prozent gleich.
Der Park-Ohio-Wert an der Börse wurde auf 693.09 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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