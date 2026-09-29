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Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000

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Performance unter der Lupe 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Park-Ohio Holdings
47.24 USD -0.06%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Park-Ohio-Papier statt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 36.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.737 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 129.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 29.83 Prozent.

Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 694.75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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