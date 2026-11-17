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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 17.11.2021 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Park-Ohio-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.459 Park-Ohio-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’946.11 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 16.11.2026 auf 44.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94.61 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 657.04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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