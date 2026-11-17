Am 17.11.2021 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Park-Ohio-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.459 Park-Ohio-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’946.11 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 16.11.2026 auf 44.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94.61 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 657.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch