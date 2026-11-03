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|Park-Ohio-Investment im Blick
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20.43 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 489.476 Park-Ohio-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’071.95 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 02.11.2026 auf 43.05 USD belief. Damit wäre die Investition um 110.72 Prozent gestiegen.
Am Markt war Park-Ohio jüngst 624.82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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