NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20.43 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 489.476 Park-Ohio-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’071.95 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 02.11.2026 auf 43.05 USD belief. Damit wäre die Investition um 110.72 Prozent gestiegen.

Am Markt war Park-Ohio jüngst 624.82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch