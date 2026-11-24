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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Paccar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.11.2025 wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 102.46 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.760 Paccar-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’028.60 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 23.11.2026 auf 105.39 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2.86 Prozent.
Der Börsenwert von Paccar belief sich zuletzt auf 54.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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