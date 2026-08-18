NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53.27 USD. Bei einem Paccar-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187.735 Paccar-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’563.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145.63 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Paccar eine Marktkapitalisierung von 68.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch