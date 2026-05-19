NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.75 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.937 Paccar-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.05.2026 1’556.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55.65 Prozent.

Paccar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch