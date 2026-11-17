Vor 10 Jahren wurde das Paccar-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Paccar-Aktie bei 40.01 USD. Bei einem Paccar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.499 Paccar-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263.74 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 16.11.2026 auf 105.53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163.74 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 56.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch