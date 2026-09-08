Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Paccar-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.51 USD. Bei einem Paccar-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118.329 Paccar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (124.70 USD), wäre die Investition nun 14’755.65 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’755.65 USD, was einer positiven Performance von 47.56 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Paccar eine Börsenbewertung in Höhe von 65.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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