NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.10.2025 wurden OSI Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 249.57 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40.069 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 193.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’747.73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22.52 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für OSI Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 3.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch