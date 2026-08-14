OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in OSI Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Das OSI Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 233.49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.428 OSI Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.89 USD, da sich der Wert einer OSI Systems-Aktie am 13.08.2026 auf 228.56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2.11 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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